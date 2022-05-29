طقس السعودية اليوم.. فرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية على عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأحد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطارٍ رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم، والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.