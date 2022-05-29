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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة.. رانيا يوسف تخطف قلوب متابعيها

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف،  صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  إنستجرام.

 

وظهرت "رانيا" بإطلالة مرحة و مبهجة مما اثارت اعجاب متابعيها .

 

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.


المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

رانيا يوسف التواصل الاجتماعي انستجرام الفن مسلسل اطلالة

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