بإطلالة مبهجة.. رانيا يوسف تخطف قلوب متابعيها

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "رانيا" بإطلالة مرحة و مبهجة مما اثارت اعجاب متابعيها .

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.



المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.