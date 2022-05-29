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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: سنستعيد السيطرة علي البحر الأسود بأسلحة الغرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن كييف ستنتصر في صراعها مع روسيا، واضعا آماله في الحصول على أسلحة أجنبية، وخاصة صواريخ هاربون المضادة للسفن التي قدمتها الدنمارك.

وشكر ريزنيكوف “عدة دول” لتجديد مخزون أوكرانيا من قذائف مدفعية 155 ملم، وأشاد بالولايات المتحدة لشحنها مؤخرًا  مدافع هاوتزر M777 155 ملم وأكثر من 100 طائرة بدون طيار من مختلف الأنواع.

وأضاف: “أود أيضًا أن أبلغ أن الدفاع الساحلي لبلدنا لن يتم تعزيزه فقط بواسطة صواريخ هاربون - بل ستستخدمها فرق أوكرانية مدربة”.

وصواريخ هاربون، هي صواريخ المضاد للسفن تتبع للبحرية الأمريكية، ويقدر مداه بحوالي 300 كيلومتر. ولديه توجيه رادار نشط ويقوم بالتحليق على السطح حتى الوصول إلى هدفه، يتم إطلاق صواريخ هاربون عادةً من السفن السطحية أو الطائرات الهجومية، ولكن يمكن إزالة القاذفات من السفن لاستخدامها على الشاطئ.

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وأعلن ريزنيكوف: “إنني على ثقة من أن الأخوة العسكرية لصواريخ هاربون ونبتون ستساعدنا على التحرير وجعل بحرنا الأسود آمنًا مرة أخرى، وكذلك حماية أوديسا بشكل موثوق”.

وتشير كلمة “نبتون” إلى صاروخ كروز أوكراني الصنع تزعم كييف أنها استخدمته لضرب سفينة حربية روسية في أبريل.

ولم تؤكد موسكو هذه المزاعم.

وريزنيكوف ليس أول مسؤول أوكراني يصدر بيانات جريئة حول استعادة البحر الأسود، الذي كان في الغالب تحت سيطرة البحرية الروسية منذ بداية الصراع. 

وبعد الإعلان عن تسليم هاربون الدنماركي، غرد وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراتشينكو بأن الولايات المتحدة “تعد خطة لتدمير أسطول البحر الأسود”، وهو ما نفاه البنتاجون على الفور.

البنتاجون روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا صواريخ هاربون

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