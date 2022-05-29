مدبولي: متوقع تحقيق مصر نموا بنسبة 6.2% في العام المالي 2021- 2022

بالرغم من الأزمات..

قال رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولى، إن قطاع الصادرات غير النفطية فى مصر حققت نمواً بلغ أكثر من 20% فى عام 2021 بالرغم من جائحة كورونا.

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمة المذاعة فى مؤتمر التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والأمارات، أن قطاع الصادرات غير النفطية حقق أكثر من 32 مليار دولار صادرات خلال عام 2021.

وأشار إلى أنه بالرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية فى الثلاث شهور الأولى من عام 2021 بنسبة 21%، مما يؤكد قوة ومتانة قطاع الصناعة فى مصر، والاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود بالرغم من كل هذه الأزمات.

وتابع أنه بالرغم من كل هذه الأزمات، من المتوقع أن يحقق اقتصاد مصر نمواً بنسبة 6.2% فى العام المالى 2021- 2022.