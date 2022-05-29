أوكرانيا تلقت 6.5 مليار دولار دعما من الغرب منذ بداية الحرب

قالت النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الأوكراني، كاترينا روزكوفا، إن كييف تلقت 6.5 مليار دولار من دول الغرب بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

وقالت: "منذ بداية الحرب، تلقت أوكرانيا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة لدعم الاقتصاد. كل هذه الأموال تذهب إلى الميزانية".

وفقًا لـ روزكوفا، فإن هذا المبلغ يشمل كلاً من أموال المنح والقروض، لكنها لم تحدد مقدار الأموال التي تم تلقيها مجانًا والمبلغ الذي يجب إعادته.

ولم تفصح عن سعر الفائدة على القروض، مشيرة إلى أن النسبة "منخفضة".

وأشارت روزكوفا إلى أن أوكرانيا تحتاج 5 مليارات دولار شهريًا لتغطية عجز الميزانية الحكومية، وتتوقع كييف تلقي هذه الأموال من الشركاء الدوليين.

وقالت: “لا يمكن لأوكرانيا سد هذه الثغرات في الميزانية من تلقاء نفسها بسبب انخفاض عائدات التصدير، كما أن خفض التصنيف الائتماني للبلاد مؤخرًا يجعل الاقتراض من السوق الأجنبية غير ممكن عمليًا بسبب التكلفة العالية لهذه القروض”.