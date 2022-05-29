CNN: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايوان في هذا الوقت

في مقال تحليلي لشبكة سي إن إن الأمريكية، أكد أن الصين ليس أمامها في الوقت الحالي إلا الرضوخ للحالة الدولية الراهنة، وعدم الانجرار إلى حرب مع أمريكا بسبب تايوان.

واعتبر التحليل ، أن تايوان ليست أوكرانيا، والصين في هذا الجزء من العالم على وجه الخصوص ، ليست روسيا.

وفي تصريحات غير رسمية من مصادر لشبكة سي إن إن ، أكدت بأن الولايات المتحدة سوف تأتي مباشرة لإنقاذ تايوان، إذا اختارت بكين الاستيلاء على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة.

وهو ما يبدو عليه الأمر أنه لن يكون هناك انضمام سهل ، أو سلمي لتايوان إلى الصين في أي وقت قريب ، هذا إن حدث، وهو أمر مستبعد.

وتدرك الصين ، إن الولايات المتحدة مصممة على مقاومة أو على الأقل منع السيطرة والتوسع الصيني الطموح في البحار وحول الجزر قبالة سواحلها.

ويظهرالهدف الأمريكي بتوضيح الثمن الذي قد تدفعه الصين مقابل أي هجوم على تايوان، أو أي من حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة من آسيا، باعتبار أن أي خطوة صينية غير محسوبة جيدا ستزيد فقط من المخاطر بالنسبة للصين، وتزيد من درجات واحتمالات الاشتباكات الدبلوماسية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة.

ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة تركز على بناء علاقات عسكرية مع دول أخرى في المنطقة يمكن أن تكون دول حليفة إذا ما حدث الأسوأ.

وعندما التقى بايدن برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدافي طوكيو، ظهر البيان المشترك للزعماء الآسيويين أن "مواقفهم الأساسية بشأن تايوان لم تتغير ، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان كعنصر لا غنى عنه في الأمن والازدهار في المنطقة".

وتعمل اليابان بهدوء على تطوير قدرتها على أن تكون شريكًا مهمًا في مثل هذه المصالح.

وفي الشهر الماضي ، اقترح الحزب الحاكم في اليابان مضاعفة ميزانية الدفاع لليابان من 1٪ إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي - وهو نفس المستوى الذي يطلبه الناتو من أعضائه.

وحول موقف الرباعية الدولية، صُممت اجتماعات بايدن مع قادة القوى الآسيوية الكبرى - كوريا الجنوبية والهند وأستراليا واليابان - لإظهار دعم الولايات المتحدة للوقوف مع هذه الدول وكبح جماح الصين التي قد تتعارض أفعالها مع المصالح الإقليمية الأخرى في الممرات المائية الحيوية استراتيجيًا بآسيا.

وقال جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي لبايدن: "إن جميع أعضاء المجموعة الرباعية لديهم مصلحة في السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان" .

وأشار إلى أن الرئيس بايدن "لا يريد أن يرى تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن ونحن بالتأكيد لا نريد رؤية عدوان عسكري".

لإثبات عزمها ، أعلنت الصين سلسلة من المناورات الجوية والبحرية في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع زيارة بايدن لكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع الماضي.

وبدأت الصين في تحذير الولايات المتحدة مباشرة، حيث اتصل كبير الدبلوماسيين الصينيين ، عضو المكتب السياسي يانج جيتشي ، هاتفيا بسوليفان الأسبوع الماضي للتأكيد ، كما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا ، "إذا أصرت الولايات المتحدة على اللعب" ببطاقة تايوان وذهبت إلى أبعد من ذلك وأكثر في المسار الخطأ ، فمن المؤكد أنها ستقود إلى وضع خطير ".

ويبدو أن القلق الأكبر في بكين ، والذي يمكن أن يشعل جولة جديدة من الاستعداد الصيني ، هو جنون العظمة الدائم جنبًا إلى جنب مع الطموح المفرط في اعتبارها قوة كبرى ، لا سيما في مناطق تعتبرها مناطق نفوذ لها .. وهذا يفسر الكثير من بناء الصين للبؤر الاستيطانية على 20 جزيرة على الأقل في باراسيل وسبع أخرى في سبراتلي ، والعديد منها عسكري تمامًا بمطارات ومنشآت إطلاق صواريخ.

ومع ذلك ، فإن المواجهة حول تايوان أو الغزو الصيني ستجعل الأمور بين أمريكا والصين في حالة أسوأ من أوكرانيا.

ومع ذلك ، تدرك الصين أن لديها نقاط ضعف. فليس لديها ترسانة نووية يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الولايات المتحدة أو روسيا في هذا الصدد.

وانتهى التحليل إلى القول بأن الصين لن تقدم في الوقت الحالي على المخاطرة وأخذ تايوان، واشعال حرب آثارها ستتجاوز الحرب في أوكرانيا بكل تأكيد.