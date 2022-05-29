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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة ‏ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

و ‏ظهرت ياسمين صبري في الصورة من الجيم مما اثارت إعجاب متابعيها.

 

وتعود  النجمة ياسمين صبري إلى الحياة الفنية من جديد في عام 2022، وذلك بعد غيابها على مدار العامين الماضيين، حيث تعود إلى الدراما من خلال مسلسل جديد بعنوان "الشادر" مكون من 15 حلقة، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، لتسجل عودتها بعد غياب عامين حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.

مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقى ووفاء عامر، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون على الشادر.

وتبدأ ياسمين صبري تصوير فيلم "صقر المحروسة" مع أحمد عز مطلع شهر يوليو المقبل.

وتلعب ياسمين صبري دور البطولة النسائية أمام أحمد عز في فيلم صقر المحروسة الذي ينتمي للأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ويجسد أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامى، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين .

ياسمين صبري التواصل الاجتماعي دراما انستجرام الفن أحدث ظهور

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