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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا لها من مغامرة جميلة.. بيليه يهنئ ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه نادى ريال مدريد، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أمس، السبت، على حساب ليفربول.

ونشر الأسطورة البرازيلية بيليه صورة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لحظة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وعلق قائًلا، "يسعدني أن أرى مارسيلو وهو أول برازيلى يرفع دوري أبطال أوروبا كقائد، كما أننى شاهدت حارس مرمى تصدى لكرات لا يمكن تفسيرها".


وأضاف، "كارلو أنشيلوتى يعرف كيف يعيش هذه اللحظات فى دوري أبطال أوروبا، واستخدام أفضل ما لدى فريقه، مبروك لـ ريال مدريد، يا لها من مغامرة جميلة".


وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.


وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.


بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٩_١٤٣٩٢٨
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