اجعلها 5.. تونى كروس يحتفل بلقب دوري أبطال أوربا مع ريال مدريد..شاهد

احتفل تونى كروس بتتويج فريقه ريال مدريد الاسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين امس السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.



ونشر كروس صورة له مع كاس البطولة عبر حسابه علي انستجرام وعلق قائلا "اجعلها 5"



وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.



وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.



وتأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2