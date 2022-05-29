مجدى الهواري يساند محمد صلاح: ارفع راسك فوق

قدم المخرج مجدى الهواري، الدعم للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد خسارة الأخير لقب دوري أبطال أوروبا أمس أمام ريال مدريد.

نشر الهواري عبر إنستجرام صورة للفرعون المصري صلاح وعلق قائلا: "بنحبك يا أبو صلاح ارفع راسك فوق".





وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي.



وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول في عقر داره بنتيجة 3-2 في إياب نصف النهائي، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 في ملعبه إنفيلد، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.

بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2.