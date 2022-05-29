بالصور| صلاح يحتفل مع مشجعي ليفربول ببطولتي كأس إنجلترا والرابطة

ظهر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في حافلة الريدز التي تستعد للتجول في شوارع المدينة إحتفالاً بكأسي الرابطة الإنجليزية والإتحاد الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح مع فريق ليفربول هذا الموسم، على بطولتي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي.

بينما خسر أمس، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وقدم أداءاً مذهلاً، أبهر جميع مشجعي كرة القدم العالمية.

وتوج محمد صلاح بجائزة هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 تمريرة، و23 هدف بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام.