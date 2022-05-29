1.5 مليار جنيه أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 10 أشهر بزيادة 32.5%

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن ارتفاع أرباحها بنسبة 32.5% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي 2022/2021.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة، تسجيل صافي ربح بلغ 1.47 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 1.11 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ونوهت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بارتفاع أرباحها خلال العشرة أشهر إلى 2.12 مليار جنيه، مقابل 1.92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة، صافي ربح بلغ 1.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.01 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسع الماضية إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تأسيس الشركة

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (المعروفة باسم: الاسكندرية لتداول الحاويات) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أغسطس 1995.

وتعمل الاسكندرية لتداول الحاويات في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية كما أضافت الشركة الاستثمار العقاري إلى أنشطتها. يقع مقر شركة الاسكندرية لتداول الحاويات في الإسكندرية و تم تأسيسها في يونيو 1984.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري 55.3 من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فيما تمتلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نحو 39.63%.