انطلاق جودة الحياة هدف الاستراتيجية القومية 2050 ندوة بـ عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ورشه عمل بعنوان" جودة الحياة الاستراتيجية القومية 2050" وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية



و تقام فعاليات ورشه العمل يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١ بقاعة الدكتور عبد العظيم الحمادى بالكلية.

وكان وقد اقميت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ندوة بعنوان "المستقبل الأخضر " يوم الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ ضمن فعاليات أسبوع تغير المناخ في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر المزامنه لاحتفالات يوم البيئة العالمي الذي تقيمه الكلية ، وذلك ضمن فاعليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي (سفراء المناخ ) حيث تنظم كلية البنات بجامعة عين شمس الندوة بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة ومؤسية الفريق التطوعي للعمل الانساني ، وذلك بمقر كلية البنات.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وا.د أميرة يوسف عميدة كلية البنات ، الكتورة نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية .

تناقش الندوة، الاحتباس الحراري والبصمة الكربونية في محاضرة يلقيها السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الاوروبي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي وأثر التغيرات المناخية علي الزراعة، والتغيرات المناخية والاحياء المائية، وكذلك الايكوسينما ومعالجة التغيرات المناخية، والبصمة الكربونية والمستقبل الاخضر، الاحترار العالمي والمستقبل الأخضر.

ومن المتوقع أن تصدر الندوة توصيات خاصة بالتحول الاخضر.

ينسق الندوة الدكتورة هبة بركات وكيلة كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د فيروز محمد حسن بقسم الجغرافيا.

وكانت قد نظمت جامعة عين شمس امس ندوة عن ثقافة الاختلاف وفن الحوار في إطار الموسم الثقافي للجامعة، بحضور الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي مدير الارشاد الزواجي والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصرى .