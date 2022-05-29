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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فوز جامعة القاهرة بالدرع العام والمركز الأول لمسابقة إبداع 10

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

فازت جامعة القاهرة بالدرع العام للتميز والمركز الأول في مسابقة "إبداع 10" على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة، لتصبح بذلك الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالدرع العام لمسابقة إبداع 4 مرات.

‎جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات مسابقة إبداع 10 للجامعات والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم والأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

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‎وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة فازت بـ 23 جائزة في مختلف المجالات في مسابقة "إبداع 10" وهي: (العروض المسرحية الفردية غير متخصص - أفلام قصيرة متخصص-مراسل تليفزيوني متخصص - تصوير ملون غير متخصص - أشغال فنية غير متخصص- جرافيك غير متخصص - الرواية - تصوير ضوئي متخصص - أشغال فنية متخصص - فنون شعبية فردي غير متخصص - القصة القصيرة - الشعر الفصحى)، كما فاز الفريق المشارك في مجال الابتكارات العلمية "مجال ريادة الأعمال"، فريق الترانيم الدينية، فريق العزف الجماعي "غير متخصص"، فريق الفنون الشعبية "غير متخصص"، فريق العروض المسرحية "تجارة"، عرض الرجل الفيل.

‎وأكد الدكتور محمد الخشت، أن فوز جامعة القاهرة بالدرع العام والمركز الأول على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة يعكس حجم الطفرة في مجالات الإبداع والابتكار في الفنون والآداب بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائمًا في خطواتهم.

‎وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

‎ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب للفوز بالدرع العام في المسابقة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية وهم: الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والأستاذ حسن سعدة أمين عام الجامعة المساعد للشؤون الطلابية ومدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

‎كما قرر الدكتور محمد الخشت منح جميع المشرفين والمدربين والطلاب الفائزين في مختلف مجالات مسابقة إبداع 10 شهادات تقدير نظرًا لتميزهم وتحقيقهم نتائج رائعة خلال منافسات المسابقة.

‎جدير بالذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وتصل قيمة جوائزها 5 مليون جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية.

التعليم العالي جامعة القاهرة الشباب والرياضة محافظة الجيزة وزير الشباب والرياضة

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