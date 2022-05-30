الإفتاء تستطلع هلال ذو القعدة 1443هـ .. اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذو القعدة 1443هـ، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، 29 شوال 1443هـ الموافق 30 من شهر مايو 2022، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، التي تستخدم أحدث الأجهزة في إثبات رؤية الهلال.

استطلاع هلال ذو القعدة 1443هـ

وأكدت الإفتاء في بيان، أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.



ونبهت على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.



وأوضحت: «إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».