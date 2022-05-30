ننشر قائمة أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي سيتاح التقديم فيها قريبا

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، قائمة أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي سيتم إتاحة التقدم إليها في العام الدراسي القادم 2022 / 2023

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن درجات ومعايير التقدم والقبول بكل مدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتمثلت قائمة أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي سيتم إتاحة التقدم إليها في العام الدراسي القادم 2022 / 2023 فيما يلي :

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام ، بمحافظة القاهرة.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، بمحافظة القاهرة.

الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الدقهلية.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط.

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه تم تكليف وزارة التربية والتعليم من القيادة السياسية ، بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر لتصل إلى 300 مدرسة ، بعد ان كان هدفنا الوصول لـ 100 مدرسة في عام 2030.

وكان قد أشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وصل حاليًا إلى 38 مدرسة على مستوى الجمهورية.

مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي

فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم

سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر 2022

شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وان يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.