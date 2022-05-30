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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبرى : أي حد سعيد فى الصيف هيكون سعيد فى جهنم

صدى البلد

مازحت  الفنانة عبير صبري متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وكتبت عبير صبري: “أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة وحساسية وضربات القلب دا هيكون إنسان سعيد في جهنم برضه”.

أحدث ظهور لعبير صبرى

نشرت الفنانة عبير صبري فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت عبير صبري في الفيديو بإطلالة فاتنة، مرتدية بلوزة أوف شولدر باللون الموف، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها.

وعلقت عبير صبري علي الفيديو كاتبة: “بصوا بصوا الحركه دي”.

وعرض للنجمة عبير صبري مسلسل يوتيرن فى شهر رمضان ويشارك فيه العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير، إيمن القيسوني، صفاء الطوخي

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

 

 

 

 

 

الفنانة عبير صبري عبير صبري ريهام حجاج مسلسل يوتيرن توفيق عبد الحميد

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