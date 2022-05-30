أحلى من المحلات طريقة عمل سلطة سيزر

تعد سلطة السيزر من أنواع السلطة المكسيكية والتي تتميز بفوائدها وتنوع العناصر الغذائية اللازمة للجسم بها، كما يمكن تحضيرها أثناء اتباع الدايت والحميات الغذائية.HEALTH
سوف تحتاجين
1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز
4 فص ثوم مفروم
خبز مقطع إلى شرائح رقيقة
1/4 كوب عصير ليمون طازج
جبن بارميزان مبشور
1 ملعقة صغيرة معجون أنشوجة
2 بيض كبير
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
أوراق خس
طريقة تطبيق الوصفة
1- في وعاء كبير اخفقي 1/2 كوب زيت زيتون والثوم واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل.
2- افرد شرائح الرغيف الفرنسي على صينية خبز وادهني أو رش بزيت الزيتون أو الزبدة المذابة.
اشوي قطع الخبز لمدة دقيقتين حتى يتحول لونها إلى اللون البني الفاتح. ثم اتركها تبرد.
3- أضف الأنشوجة والبيض إلى خليط الزيت والثوم ثم اخفقي حتى تصبح كريمية. يضاف الملح والفلفل وربع كوب من عصير الليمون. ثم ضيفي نصف كمية جبنة البارميزان.
4- قم بتقطيع قطع الخس وأضيفيها إلى الصلصة وقلبيها حتى تتغطى ثم أضيفي باقي جبنة البارميزان وقلبي واضيفي الخبز المحمص إلى السلطة.