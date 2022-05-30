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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تصل لـ43.. درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 30-5-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-5- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أية جمال الدين: إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، وهيئة الأرصاد الجوية وجهت توخى الحذر، وأن هناك مناطق فى الصعيد وصلت درجة الحرارة بها 40 درجة.

 يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

فيما يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

أما عن الظواهر الجوية ، فتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

ونصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الإكثار من تناول السوائل و عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة ( من الساعة ١٢ : الساعة ٣ عصرا ) وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 38 23
الإسكندرية 32 21
وادى النطرون 37 22
طنطا 38 23 
شبين الكوم 38 23
دمنهور 37 22
بلطيم 32 21
مطروح 28 20
السلوم 28 20
سيوة 38 22
بورسعيد 30 21
دمياط 29 20
الزقازيق 38 23
المنصورة 38 22
الإسماعيلية 38 22
السويس 37 22
العريش 32 20
رفح 31 19
رأس سدر 36 21
نخل 36 16
نويبع 36 24
طابا 35 21
كاترين 31 14
الطور 32 24
شرم الشيخ 38 26
الغردقة 37 26
مرسى علم 36 25
الفيوم 38 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 23
أسيوط 40 23
سوهاج 40 24
قنا 41 25
الأقصر 41 25
أسوان 43 26
إدفو 42 26
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 35 23
أبو رماد 34 23
حلايب 33 24
رأس حدربة 33 24

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس

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