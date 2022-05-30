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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الشامي يشارك متابعيه أحدث ظهور لـ فريق واما

صدى البلد

نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. 

و ظهر أحمد الشامي في الصورة مع فريق واما  مما اثار اعجاب متابعيه . 

وسبق أن قال المطرب أحمد الشامي إن مسلسل دائما عامر يناقش قضية التعليم وهي من أهم القضايا و أساس الأمة وتكوين الشخصية يكون في سن التعليم من الحضانة حتى الثانوي ثم الجامعة  .

أضاف أحمد الشامي خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج لايت شو ؛ أن هناك قضايا هامه لم يتطرق للنقاش فيها أي أحد أو علاجها ؛ لكن في المسلسل تطرقنا للعديد من القضايا مع طرح حلول للمشاكل .

وأوضح  أنه تم إلقاء الضوء على المدرس وثقافته سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية ؛ مع طرح مجموعة من الحلول لبعض المشاكل يمكن تنفيذها على أرض الواقع في المستقبل ؛ مضيفا أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أشاد بمسلسل دايما عامر .

وأشار الشامي إلى أنه كان في ألمانيا ثم جاء إلى مصر وتفاجأ باللغة العربية والإنجليزية وبذل مجهود كبير حتى إستطاع القراءة ؛ ثم ذهب للكونسرفتوار .

احمد الشامي أحدث ظهور برنامج التواصل الاجتماعي فريق مسلسل

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