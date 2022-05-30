فيها حاجة حلوة.. شاب يتيح سيارته لحفلات زفاف غير القادرين مجانا

خصص برنامج 8 الصبح، فقرة خاصة بعنوان فيها حاجة حلوة، وجاء فيها أن هناك شابا يدعى حسام أمين يتيح سيارته لحفلات زفاف غير القادرين مجانًا.

قال حسام أمين، إن هذه الفكرة قام بتنفيذها بعد أن قام بشراء سيارة، كنوع من الخير، وإدخال السرور على المواطنين، والتخفيف على المواطنين، وأنه شاهد أحد الأصدقاء يعانى من ضغط شديد فى أثناء البحث عن سيارة لـ زفافه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن فكرته تحولت لـ مبادرة، وأن لديه صفحة على السوشيال ميديا، تتلقى طلبات المواطنين.

ولفت إلى أنه يقوم بزفاف العريس والعروسة بالمجان بدون أى تكاليف، وأن هذا الأمر يخفف على المواطنين.

وأشار إلى أنه يطالب جميع الشباب فى القري بتنفيذ هذه الفكرة، وذلك من أجل نشر الخير، مساعدة المواطنين.