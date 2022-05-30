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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبنائنا مستقبلنا.. معسكر لطلائع مطروح بالتعاون مع الشباب والرياضة

طلائع مطروح
طلائع مطروح

نفذت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة  الطلائع  بمديرية الشباب والرياضة بمطروح معسكر اليوم الواحد تحت شعار " ابنائنا مستقبلنا " بمركز شباب مطروح .

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و تتضمن المعسكر بعض الألعاب الترفيهية والترويحية، وأنشطة فنية وابداعية ، وخدمة مجتمعية " فى أجواء من الفرح والسرور بين الطلائع المشاركين.

 

يأتى المعسكر تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعي مدير عام المديرية و محمد عبد الرحمن مدير الطلائع و اللجنة المنظمة من الإدارة اشرف فاروق و احمد خطاب وشيماء مدحت والشباب المنظمين المتميزين بالإدارة.

 

من ناحية أخرى نفذت إدارة الشباب لقاء توعوي عن( أهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها) وكان اللقاء نظريا لأعضاء نادى التطوع بمركز شباب سيوة تحت إشراف أسماء عبد الغفار مدير إدارة الشباب بالمديرية واحمد عبد الرحيم منسق عام التطوع و خليل خليفة مدير إدارة شباب سيوة.

طلائع مطروح 
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