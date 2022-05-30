عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعلامي الصغير ورياضة الجمباز .. محافظ الشرقية يشيد بأنشطة مكتبة مصر العامة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة في تحفيز أعضائها على حسن إستغلال أوقاتهم وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة خلال أجازه الصيف من خلال تحديد ميول النشء والشباب والأنشطة الأنسب لهم ، وكذا ممارسة وتعليم الأنشطة الممتعة التي تطور من مهارات الأبناء وقدراتهم الإبداعية مثل الأنشطة الفنية واليدوية و الرسم، والموسيقى، وألعاب الصلصال مشيراً إلى إمكانية مشاركة الآباء للأبناء في بعض الأنشطة مثل الرسم والقراءة و طهي بعض أكلاتهم المفضلة، والذي يدعم المشاركة الفعالة وتوطيد الروابط الأسرية أثناء قيام الأبناء بممارسة أنشطتهم ، وذلك لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة أضافت برامج تعليمية ودورات تدريبية جديدة للأطفال والكبار خلال الإجازة الصيفية تتضمن :-

* الإعلامى الصغير لتعليم الأطفال كيفية التحاور وطرح الأسئلة حيث سيتم تدريب الأطفال على فنون التقديم والحوار.

*  UC MAS لتعليم الأطفال الحساب بطريقة سريعة بدون أله حاسبة فيكتسب الأطفال قوة الملاحظة والتركيز وإنجاز الأعمال بسرعة.

* ديسكفرى لتعليم الأطفال عن طريق الإستكشاف.

محافظ الشرقية: توريد 80% من محصول القمح ..فيديو

* فضلاً عن تقديم  نشاط اليوجا وفنون رزين والهولوجرام ورياضة الجمباز لأول مرة بالمكتبة.

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر مايو الجارى قدمت خدمات عدة فى المجالات الآتية :

فى مجال الأنشطة :-

* نشاط تحفيظ القرآن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب ( أطفال - شباب - كبار).

* نشاط مسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط حلو وحادق حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (شباب).

*نشاط المسابقات حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط البازل حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط توتة وحدوتة  حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط الرسم والرسم على الزجاج حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال).

*نشاط ريسيكل حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

*نشاط صلصال حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال) .

*نشاط   أكسسوار وهاند ميد حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال) .

*نشاط فوتو شوب حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (شباب) .

*نشاط غير حياتك  حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب  (أطفال) .

*نشاط خط عربى  حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب  (أطفال) .

*نشاط ديسكفرى وعبقرى الصغير حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب  (أطفال) .

*نشاط نادى العلوم  حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

*نشاط الشطرنج  حيث بلغ عدد المستفدين منة 25 متدرب (أطفال – شباب -  كبار).

*نشاط الجمباز حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب  (أطفال).

*نشاط تفصيل حيث بلغ عدد المستفدين منة 25متدرب (كبار ).

* نشاط موسيقى حيث بلغ عدد المستفدين منة 25 متدرب (كبار).

*نشاط ما وراء النص حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (شباب).

الشرقية مكتبة مصر العامة الموسيقى محافظ الشرقية الشباب الزقازيق العرائس طريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

التحقيق في اتهام دكتورة جامعية لشاب بالتحرش بها في ميكروباص أكتوبر

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2022 .. النجاح 72.37%

بالأسماء.. كريم السقا يعلن الإفراج عن عدد من الشباب خلال ساعات ضمن لجنة العفو الرئاسي

انطلاق مؤتمر وزارة الخارجية المصرية في مئة عام بجامعة عين شمس غدا

عبدالغفار: وزارة التعليم طورت مراكز الامتحانات لطلاب الجامعات ولا خيم بعد الآن

اقتصادية قناة السويس تستقبل الوفود المشاركة في مصر تستطيع بالصناعة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يبذل مزيدًا من الجهود العلمية لمواجهة التحديات الفكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

150خبيئة برونزية و250 تابوتا.. اكتشاف أثري جديد بـ سقارة .. صور

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

فيديو

انهيار المنازل وآلاف الضحايا.. وضع كارثي في البرازيل بسبب الفيضانات

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. جمال شعبان يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ