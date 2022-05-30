الإعلامي الصغير ورياضة الجمباز .. محافظ الشرقية يشيد بأنشطة مكتبة مصر العامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة في تحفيز أعضائها على حسن إستغلال أوقاتهم وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة خلال أجازه الصيف من خلال تحديد ميول النشء والشباب والأنشطة الأنسب لهم ، وكذا ممارسة وتعليم الأنشطة الممتعة التي تطور من مهارات الأبناء وقدراتهم الإبداعية مثل الأنشطة الفنية واليدوية و الرسم، والموسيقى، وألعاب الصلصال مشيراً إلى إمكانية مشاركة الآباء للأبناء في بعض الأنشطة مثل الرسم والقراءة و طهي بعض أكلاتهم المفضلة، والذي يدعم المشاركة الفعالة وتوطيد الروابط الأسرية أثناء قيام الأبناء بممارسة أنشطتهم ، وذلك لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة أضافت برامج تعليمية ودورات تدريبية جديدة للأطفال والكبار خلال الإجازة الصيفية تتضمن :-

* الإعلامى الصغير لتعليم الأطفال كيفية التحاور وطرح الأسئلة حيث سيتم تدريب الأطفال على فنون التقديم والحوار.

* UC MAS لتعليم الأطفال الحساب بطريقة سريعة بدون أله حاسبة فيكتسب الأطفال قوة الملاحظة والتركيز وإنجاز الأعمال بسرعة.

* ديسكفرى لتعليم الأطفال عن طريق الإستكشاف.

* فضلاً عن تقديم نشاط اليوجا وفنون رزين والهولوجرام ورياضة الجمباز لأول مرة بالمكتبة.

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر مايو الجارى قدمت خدمات عدة فى المجالات الآتية :

فى مجال الأنشطة :-

* نشاط تحفيظ القرآن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب ( أطفال - شباب - كبار).

* نشاط مسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط حلو وحادق حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (شباب).

*نشاط المسابقات حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط البازل حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط توتة وحدوتة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

* نشاط الرسم والرسم على الزجاج حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال).

*نشاط ريسيكل حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

*نشاط صلصال حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال) .

*نشاط أكسسوار وهاند ميد حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال) .

*نشاط فوتو شوب حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (شباب) .

*نشاط غير حياتك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال) .

*نشاط خط عربى حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال) .

*نشاط ديسكفرى وعبقرى الصغير حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال) .

*نشاط نادى العلوم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

*نشاط الشطرنج حيث بلغ عدد المستفدين منة 25 متدرب (أطفال – شباب - كبار).

*نشاط الجمباز حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (أطفال).

*نشاط تفصيل حيث بلغ عدد المستفدين منة 25متدرب (كبار ).

* نشاط موسيقى حيث بلغ عدد المستفدين منة 25 متدرب (كبار).

*نشاط ما وراء النص حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25 متدرب (شباب).