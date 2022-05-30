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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

اليوم العالمي للتصلب المتعدد .. 3 عوامل تزيد من خطر الإصابة .. 5 مشاهير عالمية عانوا المرض

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد 

أنواع التصلب المتعدد

مشاهير عانوا مرض التصلب المتعدد 

 

التصلب المتعدد مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكي اللذين يشكلان الجهاز العصبي المركزي ويتحكمان في كل ما نقوم به، السبب الدقيق للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد غير معروف، لكننا نعلم أن شيئًا ما يحفز جهاز المناعة على مهاجمة الدماغ والحبل الشوكي.

الضرر الناتج للميالين الطبقة الواقية من الألياف العصبية الشبيهة بالسلك، يعطل الإشارات من وإلى الدماغ، ويتسبب انقطاع إشارات الاتصال في ظهور أعراض غير متوقعة مثل التنميل والوخز وتغيرات الحالة المزاجية ومشاكل الذاكرة والألم والإرهاق والعمى أو الشلل، وتختلف تجربة كل فرد مع مرض التصلب العصبي المتعدد وقد تكون هذه الخسائر مؤقتة أو طويلة الأمد.

واليوم 30 مايو يصادف يومه العالمي، لذلك نستعرض في هذا التقرير كل ما تود معرفته عن مرض التصلب المتعدد.

أنواع التصلب المتعدد

1- متلازمة العزلة السريرية (CIS)
2- مرض التصلب العصبي المتعدد (RRMS)
3- التصلب اللويحي التدريجي الثانوي (SPMS)
4- مرض التصلب العصبي المتعدد الأساسي التقدمي (PPMS)

أسباب مرض التصلب المتعدد

إن فهم أسباب مرض التصلب العصبي المتعدد سيسرع من عملية إيجاد طرق أكثر فاعلية لمعالجته و- في النهاية- علاجه أو حتى منعه من الحدوث في المقام الأول.

1- السمنة 

أظهرت العديد من الدراسات أن السمنة في مرحلة الطفولة والمراهقة ، وخاصة عند الفتيات، تزيد من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد في وقت لاحق. أظهرت دراسات أخرى أن السمنة في مرحلة البلوغ المبكرة قد تساهم أيضًا في زيادة خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد. أيضًا ، قد تساهم السمنة في حدوث التهاب وزيادة نشاط مرض التصلب العصبي المتعدد لدى أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل بمرض التصلب العصبي المتعدد.

2- فيتامين د 

 يلعب دورًا مهمًا في مرض التصلب العصبي المتعدد، تم تحديد مستويات فيتامين د المنخفضة في الدم كعامل خطر لتطور مرض التصلب العصبي المتعدد. يعتقد بعض الباحثين أن التعرض لأشعة الشمس (المصدر الطبيعي لفيتامين د) قد يساعد في تفسير التوزيع بين الشمال والجنوب لمرض التصلب العصبي المتعدد. يتعرض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خط الاستواء لكميات أكبر من ضوء الشمس على مدار العام، ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى الحصول على مستويات أعلى من فيتامين د المنتج بشكل طبيعي، والذي يُعتقد أنه يدعم وظيفة المناعة وقد يساعد في الحماية من الأمراض المناعية مثل مرض التصلب العصبي المتعدد.

3- التدخين

كما يتزايد الدليل على أن التدخين يلعب دورًا مهمًا في مرض التصلب العصبي المتعدد. أظهرت الدراسات أن التدخين يزيد من خطر إصابة الشخص بمرض التصلب العصبي المتعدد ويرتبط بمرض أكثر شدة وتطور أسرع للمرض. 

مشاهير عانوا التصلب المتعدد

1- اليوتيوبر المصرية ليلى البنا الشهيرة بـ لولا فاني

2- المغني الأمريكي كلاي ووكر

3- الممثل الكوميدي الأمريكي ريتشارد بريور

4- المغني والتر إي ويليامز

5- «جيمي لين سيجلر»
 

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