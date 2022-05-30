خبير تونسي: حظوظ الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال متساوية

علق مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي على حظوظ فريق الأهلي والوداد المغربى فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره الوداد المغربي الذى يقوده فنيا وليد الركراكي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد مركب محمد الخامس.



قال مكرم الحزقي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: كل التكهنات تشير إلى أنه نهائي يرفض الأحكام المسبقة لتقارب مستوى الفريقين مواجهة متوازنة متكافئة والحظوظ متساوية في الفوز باللقب.

تابع: الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المتوج معهم ب 2 دوري الأبطال رغم البداية الصعبة لكن منذ ربع النهائي فى النسخة الحالية تغير وجه الفريق هذا كان واضح في مواجهة الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري يملك لاعبين بجودة عالية في كل الخطوط.

استطرد: يبقى دور محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلى وقيمته في الفريق وإضافة التونسي على معلول في صناعة الفرص والعرضيات والتمريرات بكل أنواعها وتسجيل الأهداف كذاك.

أكمل : عمرو السولية واحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف وافشه واليو ديانج مفاتيح لعب الأهلي ونقاط القوة في شكل الفريق الهجومي او الدفاعي كذلك.

أتم: الوداد المغربي متوازن منظم تكتيكيا ودور التكناوتي حارس الفريق المغربي الذي كان متميزا آخر جولة ذهابا وإيابا ضد بيترو أتليتكو الأنجولي.

وقال ايضا: إضافة العملود وآية الله وأشرف داري في منظومة الفريق دفاعيا وجبران المتميز في الوسط والداودي والحسوني.

لفت إلى أن عودة المترجي مع مبنزا قد تعطي للركراكي أكثر خيارات على مستوى الاختيارات الفنية من البداية او عند الضرورة اثناء المواجهة.

شدد على أن الوداد المغربي أفضل خط هجوم في دوري الابطال ب 20 هدفا سجل نصفهم من كرات ثابتة ويستمد قوته من الكرات الثابتة والمتحركة كذلك.

اختتم حديثه قائلا: أن عامل الأرض والجمهور دافع معنوي كبير للوداد صحيح لكن لن يكون مؤثرا سلبا على نادي الأهلي بحكم خبرة لاعبيه سوى المحليين أو الأجانب وبمثل هذه الأجواء واعتيادهم على نوعية المباريات الكبيرة والأدوار النهائية.