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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة إهدار للثروة القومية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

اكد محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثلان إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع " مختار" تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكزي المنصورة والمطرية.. ففي مركز ومدينة المنصورة قالت ، رحاب المزين رئيس المركز انه تم متابعة ازالة تعدي مواطن من ناحيه قرية شها قام بالتعدى علي قطعة أرض زراعيه بعمل ثلاث حجرات علي مساحه 80 متر مربع داخل مبني مخالف اقيم بالمخالفة بمساحه اجمالية قدرها 874 متر مربع وصادر له قرار إزالة بزمام جمعيه النزهة خارج الحيز العمراني وقد قامت لجنه متابعة ازالة التعديات بالمركز بتنفيذ الازالة للتعدي المذكور علي نفقة المخالف وتم تسليم الارض خالية تماما للزراعة بمحضر انضمامي مشترك مع قطاع الزراعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.. 


وفي مركز ومدينة المطرية قال   محمد حمص رئيس المركز انه تم متابعة ازاله حاله تعدي علي املاك الدوله ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير بمنطقه الجسر الواقي بمدينه المطرية بمساحه 60 متر مربع حيث تم الإزالة كليا حتي سطح الأرض وتم اتخاذ الاجرءات القانونية حيال المخالفة.. 


وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة  لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة  جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة..

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الدقهلية محافظ الدقهلية املاك الدولة مخالفات التعديات على الاراضي الزراعية

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