صفقة مصطفى فتحي.. الزمالك ينتظر 400 ألف دولار من التعاون السعودي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن المجلس الأبيض ينتظر الحصول على مبلغ 400 ألف دولار من نادي التعاون السعودي في الأيام القليلة المقبلة، عبارة عن باقي مستحقات القلعة البيضاء من صفقة انتقال مصطفى فتحي للنادي السعودي.



وسدد التعاون السعودي دفعة من قيمة الصفقة وتأخر في إرسال باقي المبلغ، قبل أن يخاطب الزمالك الاتحاد السعودي لكرة القدم لمطالبة نادي التعاون بسداد المبلغ في الفترة الحالية.

يذكر ان الزمالك أعار مصطفى فتحي للتعاون السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بناء على طلب اللاعب الذي كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.



ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للقاء الداخلية يوم 13 يونيو المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.