منظمة خريجي الأزهر تستقبل مسئولي فرع بروناي

زار أ.د/ حاجي نور عرفان، رئيس جامعة السلطان الشريف - نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببروناي، والوفد المرافق له، مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة؛ لبحث أطر التعاون بين الجانبين، وتفعيل أنشطة الفرع، والوقوف على أحدث المستجدات لخدمة الأزهريين هناك.

منظمة خريجي الأزهر تستقبل مسؤولي فرع بروناي



قال أ.د/ محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر – نائب رئيس فرع المنظمة، إن الأزهر الشريف والمنظمة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لفرع بروناي، لتقديم العلم الصحيح دون غلو أو تشدد، ومحاصرة الأفكار المتطرفة، والرد على كافة الشبهات التي تثار ضد الإسلام والمسلمين، ووجه فضيلته نحو ضرورة العمل على تكثيف الأنشطة والفعاليات لمواجهة التحديات خاصة التي تواجه الشباب.

وتناول أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، في كلمته، التعريف بدور مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وفروعه بالخارج، خاصة أن المركز في الآونة الأخيرة تخرج فيه ما يقرب من 4 آلاف طالب؛ من خلال الدراسة عن بعد، والتي حققت نجاحا في ظل جائحة كورونا، وطالبهم بالعمل على تأهيل الأئمة والدعاة لنشر الوسطية والاعتدال، والعمل على ترجمة ونشر إصدارات المنظمة والأزهر الشريف؛ لتفنيد الفكر المتطرف.



ومن جانبه استعرض أ.د/ حاجي نور عرفان - نائب رئيس فرع المنظمة ببروناي، جهود الفرع في لم شمل الأزهريين هناك وربطهم بالمركز الرئيس للمنظمة، كذا أنشطة الفرع في ترسيخ الوسطية والاعتدال؛ من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات، أبرزها برنامج تليفزيوني بعنوان (كلام أزهري)، فضلا عن عدد من الفعاليات والملتقيات.



ضم الوفد كلا من: أ.د/ حاجي نور عرفان، نائب رئيس فرع المنظمة ببروناي - رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، وأ.د/ حمبلي بن حاج جالي - نائب رئيس الجامعة، وكان في استقبالهم أ.د/ محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس المنظمة، أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، أ.د/ عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة - مستشار فضيلة الإمام الأكبر.