الدنمارك ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بـ الروبل

أعلنت شركة الطاقة الدنماركية “أورستد” عن عدم تحولها إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وستستمر في دفع ثمنه باليورو، ولم تستبعد وقف الإمدادات من روسيا.

وقالت الشركة في بيان لها، صدر اليوم "الإثنين": “تواصل جازبروم مطالبة أورستد بدفع إمداد الغاز بالروبل. بموجب العقد، ليس لدينا أي التزامات قانونية للقيام بذلك، وقد أبلغنا شركة جازبروم مرارًا وتكرارًا بأننا لن نفعل ذلك، الموعد النهائي للدفع هو 31 مايو وستواصل أورستد الدفع باليورو”.

وأضاف: “لذلك هناك خطر من أن توقف جازبروم امدادات الغاز الى اورستيد".

وأكدت الشركة الدنماركية أن قطع إمدادات الغاز سيكون خرقا للعقد.