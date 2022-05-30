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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء: الأربعاء غرة شهر ذو القعدة 1443 هجرية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

استطلعت دار الإفتاء المصرية ، هلال شهر ذو القعدة لعام 1443 هجرية، وذلك بعد غروب شمس اليوم الإثنين، الموافق 30 مايو 2020 ، 29 شوال 1443 هجرية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذو القعدة بالعين المجردة  ، وعلى ذلك تعلن أن  بعد غد الأربعاء الموافق ١ يونيو ، هو أول أيام شهر ذو القعدة لعام 1443 هجرية، وأن غدا الثلاثاء هو آخر أيام شهر شوال لعام 1443 هجرية.

غرة ذو القعدة فلكيا


أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن مواعيد نهاية شهر شوال وبداية شهر ذو القعدة.

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فأن هلال ذو القعدة  سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأثنين ۲۹ من شوال ١٤٤٣ هـ الموافق 30 مايو۲۰۲۲ م ( يوم الرؤية ).

واشار الدكتور جاد أن الهلال الجديد سوف يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما يبقى فى القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الأثنين 30 مايو۲۰۲۲ م ( يوم الرؤية )، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدة تتراوح بين (8 - 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس

فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 – 18 دقيقة)، ما عدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا الذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس بخمس دقائق، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1443 هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء 2022 / 5 / 31 م.

 

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