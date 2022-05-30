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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظة دمياط

منح 12 درجة ماجستير.. أبرز قرارات مجلس جامعة دمياط اليوم

صدى البلد

انعقد اليوم الاثنين ،بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الإدارة العامة الجديد مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 180 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة الدكتور خالد الزهيري أمين عام الجامعة.

وشهدت الجلسة تكريم كل من  الدكتور محمد أبو شوارب عميد كلية التربية الرياضية السابق والدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب البشري السابق، حيث شغل  الدكتور محمد أبو شوارب منصب عميد الكلية للحد الأقصى المسموح به في ضوء قانون تنظيم الجمعات أسهم خلاله في تطوير الكلية على جميع الأصعدة، ويتمنى له المجلس التوفيق في مهمته كمستشار لرئيس الجامعة للمناسبات والاحتفالات.

كما قام المجلس بتكريم الدكتور أشرف طلعت تقديرًا لدوره التاريخي في إعداد اللائحة الاكاديمية والبرامج الدراسية لكلية الطب البشري ولإشرافه على تجهيز معامل الكلية، ويتمنى له المجلس التوفيق في مهمته كمستشار لرئيس الجامعة لمكافحة العدوى والأوبئة.

وقام رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة للأستاذ الدكتور محمد أبو شوارب، وتسلم الأستاذ الدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب البشري درعًا نيابة عن الدكتور أشرف طلعت الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد.

ثم انتقل  بعد ذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وعددها 96 موضوعا، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:
1. الموافقة على تجديد العضوية من الخارج بالمجالس الجامعية (مجلس الجامعة، مجلس الدراسات العليا والبحوث، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجالس الكليات) لمرة واحدة فقط، حيث يكون الحد الأقصى لعضوية هذه المجالس دورتين، وذلك أسوة برؤساء هذه المجالس، وللتداول بين الزملاء والاستفادة من الخبرات المتعددة.
2. الموافقة على تسمية ملاعب القرية الأوليمبية بأسماء الأعلام الرياضية من أبناء محافظة دمياط وذلك على النحو التالي:
- ملعب كابتن/ رفعت الفناجيني لكرة القدم
- ملعب د/ كمال درويش لكرة اليد
- ملعب كابتن/ ناصف سليم للكرة الطائرة
- مشروع حمام السباحة – كابتن/ عبد المنعم عبده
- ملعب الأستاذ/ جلال رخا للتنس
3. الموافقة على إجراءات إعادة تأهيل مبنى كلية التجارة بمدينة دمياط الجديدة ليصبح "مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة دمياط" وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مجال التحول الرقمي
4. الموافقة على اعتماد اللائحة الخاصة بالبرنامج التعليمي المميز بمصروفات "التأهيل البدني وإصابات الملاعب" بكلية التربية الرياضية، ويخاطب المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات
5. الموافقة على اللائحة المقترحة لإنشاء برنامج "تصميم الأزياء والحلي" بكلية الفنون التطبيقية، ويخاطب المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات
6. الموافقة على تعديلات اللائحة الخاصة بالبرنامج التعليمي المميز بمصروفات "تصميم الذهب والمجوهرات" بكلية الفنون التطبيقية، ويخاطب المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات
7. منح اللقب العلمي لعدد (4) بوظيفة أستاذ مساعد
8. منح اللقب العلمي لعدد (2) بوظيفة أستاذ 
9. تعيين عدد (4) عن طريق الترقية بدرجة مدرس بكليات الجامعة
10. منح عدد (9) درجة دكتوراه
11. منح عدد (12) درجة ماجستير

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دمياط جامعه جامعة دمياط الدراسات العليا محافظة دمياط جامعات

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