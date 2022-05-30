تيام قمر أحدث المنضمين لفريق مسلسل روز وليلي

انضم النجم تيام قمر لأسرة مسلسل "روز وليلى"، الذي تقوم ببطولته النجمتين يسرا ونيللي كريم، ويتم حاليا إجراء التحضيرات المبدئية للعمل.

المسلسل مكون من 12 حلقة، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ويضم نخبة من نجوم ونجمات الدراما. كما يعد التعاون الثاني بين تيام ويسرا بعد مسلسل "خيانة عهد".

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark".

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مملوء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها .

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.