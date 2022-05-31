اقتصاد الإمارات| دائرة التنمية برأس الخيمة وشركة باكمان يتعاونان لدعم التجارة الإلكترونية

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مذكرة تفاهم مع منصة باكمان للتعامل الإلكتروني في إطار مساعيها المستمرة لدعم المشاريع الصغيرة المحلية داخل الإمارة.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” حضر توقيع المذكرة الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية و الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة وعبدالعزيز الملحم المدير العام مؤسس منصة باكمان للتعامل الإلكتروني و مسؤولو إدارة تطوير الأعمال و مكتب الاتصال المؤسسي وفريق عمل باكمان.

تأتي المذكرة دعما لرواد الأعمال في مجالات تسويق المنتجات وتعزيز التجارة الإلكترونية فضلا عن تقديم الدورات والورش التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة في الدائرة إن التعاون مع منصة باكمان للتجارة الإلكترونية من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من العملاء للتعرف على منتجات و خدمات رواد الأعمال ما يوسع من قاعدة الوصول إلى منتجاتهم ويوفر لهم أدوات تسويقية تتسم بالمرونة وهوامش ربح إضافية من خلال الابتكارات التي تقدمها منصة باكمان