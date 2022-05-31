عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| دائرة التنمية برأس الخيمة وشركة باكمان يتعاونان لدعم التجارة الإلكترونية

دائرة التنمية الاقتصادية
دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مذكرة تفاهم مع منصة باكمان للتعامل الإلكتروني في إطار مساعيها المستمرة لدعم المشاريع الصغيرة المحلية داخل الإمارة.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” حضر توقيع المذكرة الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية و الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة وعبدالعزيز الملحم المدير العام مؤسس منصة باكمان للتعامل الإلكتروني و مسؤولو إدارة تطوير الأعمال و مكتب الاتصال المؤسسي وفريق عمل باكمان.

اقتصاد الإمارات|مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية تعقد اجتماعاتها السنوية في شرم الشيخ

اقتصاد الإمارات| المنطقة الحرة بدبي تعلن رعايتها لمعرض سيمليس الشرق الأوسط 2022

تأتي المذكرة دعما لرواد الأعمال في مجالات تسويق المنتجات وتعزيز التجارة الإلكترونية فضلا عن تقديم الدورات والورش التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة في الدائرة إن التعاون مع منصة باكمان للتجارة الإلكترونية من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من العملاء للتعرف على منتجات و خدمات رواد الأعمال ما يوسع من قاعدة الوصول إلى منتجاتهم ويوفر لهم أدوات تسويقية تتسم بالمرونة وهوامش ربح إضافية من خلال الابتكارات التي تقدمها منصة باكمان

دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اقتصاد الامارات اخبار الخليج Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| الجمارك العالمية والجواز اللوجستي العالمي يتعاونان لتسريع اعتماد المُشغل الاقتصادي

ترشيحاتنا

أحمد ناجي يحلل أخطاء محمد الشناوي أمام الوداد في نهائي أفريقيا.. فيديو

صحيفة: خطة إسرائيلية لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 700 مليون دولار

أذكار بعد صلاة الفجر لاستقبال ذو القعدة .. أمران عظيمان لا تغفلهما

سويدية عمرها 103 أعوام تقفز بالمظلة محطمة الرقم القياسي العالمي.. فيديو

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ