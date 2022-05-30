باريس تطالب بالتحقيق في وفاة صحفي فرنسي بأوكرانيا

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم "الاثنين"، إلى فتح تحقيق في وفاة صحفي فرنسي في أوكرانيا كان يعمل في قناة BFMTV وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاتلين كولونا في بيان لها: "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن وبشفافية بشأن ملابسات هذه المأساة".

من جانبه كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن "الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب.. أصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هربًا من القنابل الروسية".

وكان حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايداي أعلن تعليق جهود إجلاء المدنيين من المنطقة اليوم بعد مقتل الصحفي الفرنسي إثر قصف روسي لعربة مدرعة كان يستقلها.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كتب جايداي على تطبيق "تليجرام" أن القذيفة الروسية اخترقت درع السيارة، ما أسفر عن مقتل الصحفي الفرنسي المعتمد الذي كان يسافر بداخلها.