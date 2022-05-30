إخلاء حديقة الصداقة القديمة بأسوان من الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي

شهدت حديقة الصداقة القديمة بميدان الشلال بمدينة أسوان تنظيم حملة استهدفت رفع كافة الإشغالات ، وإخلاء الحديقة من عدد كبير من أصحاب الجنسيات غير المصرية والمقيمين بشكل غير مشروع ، مع تنفيذ قرار بإنهاء التعاقد مع مستأجر كافتيريا الحديقة والتى كانت تستخدم فى أعمال غير مشروعة ، علاوة على مصادرة المضبوطات ، وغلق دورات المياه العمومية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لإنضباط الشارع الأسوانى ، والحد من العشوائية والجريمة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



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كانت الحملة بإشراف من اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان ، وبمشاركة تشكيلات أمنية من قسم ثان وشرطة المرافق والأمن المركزى والبحث الجنائى ، بجانب نواب ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى والذى صرح بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم هذه الحملة بعد قيام صاحب الكافتيريا بتأجيرها لأنشطة مخالفة بما يتعارض مع بنود التعاقد معه مما ساهم فى إنتشار الإشغالات داخل الحديقة.

وأشار سيد مدنى إلى إستمرار تنظيم هذه الحملات للحد من التواجد الغير مشروع ، وممارسة البلطجة والأعمال الغير قانونية ، وخاصة من حاملى الجنسيات الأخرى لتحقيق الأمن والأمان للمواطن الأسوانى .

في سياق آخر أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتيسير الإجراءات أمام الناخبين لإنجاح سير العملية الإنتخابية بجميع اللجان النقابية العمالية لدورة 2022 / 2026 بمختلف المصالح الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال ، فضلاً عن الشركات والهيئات على مستوى المحافظة ، مع الإلتزام بالشفافية والنزاهة والحيادية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وعلى هامش إجراء إنتخابات اللجنة النقابية بديوان عام المحافظة أعرب اللواء أشرف عطية عن تمنياته بالتوفيق للجميع وبذل المزيد من الجهود اللازمة لدعم وتنمية العمل النقابى وخدمة العاملين بمختلف قطاعات العمل بالشكل المطلوب .

الجدير بالذكر بأن إنتخابات اللجان النقابية قد بدأت صباح اليوم داخل 49 لجنة رئيسية و56 لجنة وافدين ، ومن المقرر أن تستمر هذه الفعاليات حتى الساعة الخامسة مساءاً تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية غداً ، ليعقب ذلك فتح باب الطعون على النتائج ومراجعتها ثم الإعلان النهائى للفائزين بالرئاسة والعضوية بكل لجنة نقابية .