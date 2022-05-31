الأعلى للآثار: تم الكشف عن 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا خشبيا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشافات متوالية منذ 2018، مضيفا أن البعثات الأجنبية والمصرية عثرت على الكثير من البرديات لكن في حالة مجزئه أما الأن فتم العثور على بردية كاملة.

أضاف مصطفى وزيري خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج اليوم، أن ورقة البردي في حالة ممتازة بعد تحويلها للمتحف المصري وإجراء عمليات الترميم والتعقيم لها وسيتم عرضها موضحا أن كتابتها بجودة رائعة وهي تتحدث عن كتاب الموتى .

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الكشف ولأول مرة عن أكبر عدد من التماثيل حوالي 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا خشبيا، مضيفا أنه تم نقل وتغليف أكثر من 30 تابوتا إلى المتحف المصري الكبير.

ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المرأه المصرية القديمة كانت تهتم بجمالها وكان لديها الكثير من أدوات التجميل.