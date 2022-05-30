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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

عين الاسد
عين الاسد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، بأن قاعدة عين الأسد في غرب العراق، حيث تتمركز القوات الأمريكية في البلاد، تعرضت لقصف صاروخي.

وحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أفادت تقارير أولية لشهود عيان، بسقوط صاروخان على الأقل على القاعدة،

وفي الوقت الحالي، لم يتم تحديد مدى الضرر ولم ترد أنباء عن وقوع الضحايا، كما أنه من غير الواضح ما هو الهدف المحدد للهجوم المزعوم.

وعلاوة على ذلك، في أعقاب الهجوم الصاروخي، ورد أن الولايات المتحدة نشرت طائرات استطلاع وطائرات عمودية في منطقة قرية البغدادي القريبة، العراق.

ويُزعم أن الصواريخ التي سقطت على القاعدة أصابت الجزء الجنوبي من المنشأة، وبعد ذلك بوقت قصير، أغلقت القوات الأمريكية جميع أبواب المنشأة.

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