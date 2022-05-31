عيد عبد الملك: الشناوي يتحمل الهدف الأول..وهاني ارتكب كارثة في الثاني.. فيديو

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، إن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، يتحمل الهدف الأول الذي استقبلته شباك الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي.

وخسر النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد هزيمة قاسية أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "مركب محمد الخامس" بكازابلانكا.

وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي خسر أمام الوداد المغربي داخل الملعب بغض النظر عن الأجواء التي أحاطت بالمباراة سواء بلعب المباراة على ملعب الخصم ووسط جماهيره لكن فنيًا الأهلي منح فرصا للفريق المغربي، للفوز بالمباراة، في ظل الأداء السيئ الذي قدمه ممثل مصر في البطولة.

وأكمل عبد الملك: الشناوي يتحمل لقطة الهدف الأول تسديدة من مسافة بعيدة جدًا، وحارس بقيمة الشناوي الكبيرة قادر على إبعادها، مشددًا على أن توقيت الهدف الثاني للوداد المغربي كان قاتلا بالنسبة للفريق الأحمر، لأنه جاء مع بداية الشوط الثاني، الذي من المفترض أن يبدأ الفريق الأحمر فيه بالضغط لتعويض الهدف.

وواصل نجم الكرة المصرية الأسبق: رد فعل النادي الأهلي بعد استقبال الهدف الثاني لم يكن على المستوى المطلوب وتحديدًا لمدة عشر دقائق، عجز فيها الفريق، عن الوصول إلى مرمى الوداد المغربي، وقتها أيقنت أن الأحمر لن يعود في المباراة، على الرغم من قدراته الكبيرة على العودة في مثل هذه المباريات.

وأتم عبد الملك: محمد هاني ارتكب كارثة في كرة الهدف الثاني فمن الطبيعي أن يكون قادرًا على القيام بالتغطية العكسية في كرة الهدف الثاني، خصوصًا وأن الكرة العرضية كانت ضعيفة للغاية، ومن السهل إبعادها، وكانت صعبة على الشناوي للإمساك بها.