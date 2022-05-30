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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: الأهلي افتقد السولية أمام الوداد.. وموسيماني تأخر في التغييرات.. فيديو

عمرو السولية
عمرو السولية

قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، إن فريق الكرة بالنادي الأهلي، افتقد بشدة خدمات عمرو السولية لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد هزيمة قاسية أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "مركب محمد الخامس" بكازابلانكا.

وتابع معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الأهلى عاني في الخروج بالكرة من وسط الدفاع لوسط الملعب إلى الهجوم، والثنائي حمدي فتحي وديانج لم يكونا قادرين على فعل هذا الأمر، لذلك فالمارد الأحمر افتقد السولية، الذي نجح في إعادة التوازن مرة أخرى في ربع الساعة الأخير من اللقاء، عقب دخوله.

وأوضح: لاعبو الأهلي افتقدوا التوفيق خلال المباراة، جميع اللاعبين لم يكونوا في يومهم، وموسيماني هو الآخر تأخر في إجراء تبديلاته، وهناك بعض الأمور الفنية أخطأ في إدارتها خلال اللقاء.

وأتم معوض: أعذر اللاعبين على الأداء السيئ الذي قدموه خلال المباراة بسبب الظروف المحيطة وسير المباراة وخطة موسيماني التي لم تساعد على ظهور اللاعبين بالشكل المطلوب خلال أحداث اللقاء.

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