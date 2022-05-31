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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان تناقش آثار التغيرات المناخية

صدى البلد

نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، برنامج التغذية العلاجية ، الإثنين الموافق ٣٠ مايو بالتعاون مع الجمعية العلمية للتنمية البستانية، ورشة عمل بعنوان "تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري ..المشكلة والحلول"، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي  القائم بعمل رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار القاضي عميد الكلية، بحضور نخبة من الخبراء والنواب . 


عرض المشاركون في ورشة العمل عدداً من المشكلات والحلول، كما تناولت الورشة أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والداجني، بالإضافة إلى عرض الآثار الاقتصادية السلبية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .


كما تم عرض دور الجامعات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تتضمن محاضرة بعنوان التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولي للتغيرات المناخية والبيئية، وكذلك محاضرة التوجهات العالمية الحديثة في استخدام البيو تكنولوجى فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية. 


و فى ختام ورشة العمل ، كرم دكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان ، الدكتور مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوربي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي. 
أقيمت ورشة العمل بحضور كلا من: النائب محمود بكري، الدكتورة جهاد علي موسي، الدكتورة حنان فهمي وكيل معهد صحة الحيوان والدكتور كمال جعفر .

كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان برنامج التغذية العلاجية الجمعية العلمية للتنمية البستانية

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