نبيل الحلفاوي يهنئ الوداد بالتتويج بـ دوري أبطال إفريقيا: استحق الفوز

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، نادى الوداد بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر تويتر: " مبروك للوداد. استحق الفوز بعد تسديدة متقنة استطاع تضييق المساحات معتمدا على المرتدات وبالفعل في الشوط الثاني من مرتدة ناجحة عزز فوزه بهدف ثان .. عتابي أنه لم يكن محتاجا للحيل إياها في نهاية المباراة.. وشريف لم يلمس الكرة. يتابع فقط في انتظار خطأ يقدم الكرة له على طبق من ذهب.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.