عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير لـ جدري القرود.. تسجيل عدة وفيات في دول إفريقية

تطور خطير لـ جدري
تطور خطير لـ جدري القرود.. تسجيل وفيات في دول إفريقية

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بمرض جدري القرود في 2022، بينما سجلت نيجيريا أول حالة وفاة بسبب المرض هذا العام، مع استمرار 20 دولة على الأقل في مواجهة حالات تفش مفاجئة لم تشهدها منذ سنوات.

وقال رئيس قسم الصحة في سانكورو الكونغولية أيمي ألونغو، أمس الاثنين، إنه تم تأكيد 465 حالة إصابة بالمرض في البلاد، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تضررا في غرب ووسط إفريقيا، حيث يتفشى المرض.

وأضاف أن استمرار المرض في الكونغو يعود إلى تناول القرود النافقة والقوارض.

كما ذكر أن "السكان يدخلون الغابة ويلتقطون جثث القرود والخفافيش والقوارض التي تعتبر مخازن لجدري القردة"، وحث المصابين بأعراض المرض على الإسراع بزيارة المراكز الصحية لعزل أنفسهم.

في غضون، ذلك سجلت نيجيريا أولى حالات الوفاة بجدري القرود هذا العام في مريض كان يعاني من مشكلات صحية مزمنة، وفقا لهيئة مكافحة الأمراض.

وأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أنه في 2022، تأكدت إصابة 21 شخصا من 66 حالة مشتبها بها بالمرض، الذي عادة ما يستشري وبائيا في نيجيريا وأنحاء أخرى من غرب ووسط افريقيا.

وأضاف المركز النيجيري: "سجلت الوفاة في مريض عمره 40 عاما كان يعاني من أمراض اخرى وكان يتناول أدوية مثبطة للمناعة".

ولم تشهد نيجيريا تفشيا لجدري القرود منذ سبتمبر 2017 لكنها مستمرة في تسجيل حالات متفرقة من المرض.

وتأكدت إصابة 247 شخصا على الأقل بالمرض في 22 من ولاياتها الست وثلاثين منذ ذلك الحين بمعدل وفاة بلغ 3.6 بالمئة، وفقا للمركز.

وسجل ارتفاع في حالات الاصابة بجدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة، وأثار مخاوف بين سكان تلك الدول، التي لم يسجل معظمها أي حالة إصابة بالمرض منذ سنوات.

وأبلغ عن 200 حالة في أكثر من 20 دولة لم تشهد تفشيات من قبل، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، فيما لم يسجل جدري القرود تفشيات واسعة سابقا خارج إفريقيا.

من جانبها، أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية رصد 71 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في إنجلترا مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا بأكملها منذ السابع من مايو إلى 179 إصابة.

الصحف الإماراتية.. مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقر لجنة أمنية عسكرية.. لبنان يختار رئيس للبرلمان.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن جدري القرود

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

جدري القرود دول إفريقية إصابات وفيات وباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

ترشيحاتنا

تقليص فاتورة العجز الكلي.. أبرز ركائز الموازنة العامة للدولة 2022/2023

ميدو: المغرب صدر لإدارة الأهلي مشكلة التذاكر وشتتهم وأصبح تركيزهم خارج الملعب|فيديو

البنك المركزي: 754.33 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي

ميدو: الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا |فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

امتحان الفرصة الثانية للأول والثاني الثانوي | الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

فيديو

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ