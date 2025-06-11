السكك الحديدية: ضبط مرتكب واقعة اتلاف القطار الروسي واحالته للنيابة

أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص بإقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإلقائها خارج القطار.

وأوضحت أنه تم بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والإدارات المختصة بوزارة الداخلية على الفور لسرعة القبض على هذا الشخص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، الذي أقر بأنه أثناء استقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو.

قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب ، وعقب ذلك قام بإقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار إعتراضاً على توقيع الغرامة المالية عليه.

كما قام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى وتم تحويله للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وأكدت هيئة السكك الحديدية على استمرار التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية غير المسئولة التي يرتكبها البعض والتي تتسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري.

كما أكدت على استمرار حملات التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والمواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق ، التي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.