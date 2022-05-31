الصحف الإماراتية.. مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقر لجنة أمنية عسكرية.. لبنان يختار رئيس للبرلمان.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن جدري القرود

*تطورات جديدة في ليبيا

*لبنان يختار رئيس مجلس نواب جديد.. وبري: لا تطلقوا النيران

*الصحة العالمية تكشف تفاصيل حول جدري القرود



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن العمل في مهنة الوساطة العقارية في دبي بات حلماً للعديد من الشباب البريطاني، ذلك أن عائد هذه المهنة في شهر واحد قد يعادل ما يربحونه من مهنهم الأصلية في المملكة المتحدة.

ومن العراق، أصدرت محكمة عراقية، حكماً بالإعدام بحق مدان بتنظيم داعش متورط في عملية تفجير سوق وسط بغداد أوقع العشرات من القتلى والمصابين العام الماضي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الحكم صدر بحق «المجرم الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي المسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى».

وذكر البيان أن «المجرم اعترف، خلال التحقيق الابتدائي والقضائي، بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش منذ عام 2012، وقام بالتخطيط للقيام بخرق أمني في بغداد، مجهزاً انتحاريين اثنين في عملية تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد».

ومن اليمن، تحركت عجلة السلام في اليمن بشكل كبير أمس، وأكدت الحكومة والحوثيون موافقتهم الأولية على تمديد الهدنة التي تنتهي الخميس المقبل، فيما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية موافقة السلطات المصرية على استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة ابتداءً من يوم غد الأربعاء، فيما أعلن الحوثيون استعدادهم لفتح ثلاثة طرق إلى مدينة تعز، إلى جانب طريق إب الضالع عدن، في انتظار اجتماع جديد سيجمع الطرفين اليوم في الأردن لاستكمال مناقشة هذه القضايا.

ومن ليبيا، أطلق الجيش الوطني الليبي حملة عسكرية واسعة لتطهير منطقة الجنوب الغربي من خلايا الإرهاب، وكانت ضربة البداية من مدينة القطرون التي تعد آخر المدن الليبية في اتجاه النيجر وتشاد، إذ تم القضاء على عدد من العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والقبض على أحد أبرز قياديي التنظيم.

ومن السودان، ثمة انفراج في المشهد السوداني بدأت ملامحه تتكشف، إذ شهدت الأيام الماضية طرقاً متواصلاً على جدار الأزمة، من أجل الوصول إلى تسوية تعيد سفينة الفترة الانتقالية إلى مسارها بعد توهان كاد أن يعصف بها نحو المجهول، أفلحت تلك الجهود في القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح المعتقلين، وهي خطوة من شأنها بحسب مراقبين تمهيد الطريق وتهيئة الأجواء للحوار الذي تقوم بتسهيله الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من (اليونيتامس، الاتحاد الأفريقي، ايقاد).

وفي تونس، هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، بتعليق عضوية البلاد في "لجنة البندقية" وطرد ممثليها من تونس، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في البلاد.

يأتي تصريح سعيد في الوقت الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية متزايدة تتهمه بالسعي لترسيخ حكم الرجل الواحد، منذ أن سيطر على السلطة التنفيذية في الصيف الماضي، وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.

واعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.

وتعهد سعيد هذا الشهر بالمضي قدماً في خطة إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، ليحل محل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع، متجاهلاً دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

وعالميا، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنّه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحوّل انتشار فيروس جدري القردة خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.

وردّاً على سؤال خلال إحاطة صحافية حول إمكانية تحوّل هذا المرض الفيروسي إلى وباء عالمي، قالت روزاموند لويس، كبيرة خبراء منظمة الصحّة في مجال جدري القرود، إنّه "في الوقت الراهن، لسنا قلقين بشأن حدوث وباء عالمي".

وأضافت: "لا يزال ممكناً وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر".

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أمس الاثنين، في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، بموجب المادة رقم 5 لإعلان نقل السلطة في البلاد.

ومن لبنان، دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، إلى الامتناع عن إطلاق الرصاص، احتفالاً بانتخاب رئاسة البرلمان، فيما استجوب رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بعد تسلمه «نشرة حمراء» من الإنتربول باعتقاله، لكنه لم يتخذ إجراءات قانونية جديدة ضده، بالتزامن مع إعلان المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أمس الاثنين، أن «غرفة الاستئناف في المحكمة أصدرت قراراً أعلنت فيه أنها ستعقد جلسة علنية يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل، للنطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي.

ودوليا، قتل 16 شخصاً على الأقل على أيدي متمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشهد أعمال عنف، على ما أفادت مصادر محلية أمس الإثنين.

وقال ساهاني كامبالي رئيس فريق الصليب الأحمر: "نحن الصليب الأحمر المحلي في بولونغو، عثرنا على 16 جثة لمدنيين وسبعة جرحى وخمس شاحنات محروقة. لقد تم إدخال المصابين الى مركز صحي" في المكان.

ومن صحيفة الاتحاد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا. جاءت التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.