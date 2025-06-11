إعلامي يكشف مصير حسين الشحات مع الأهلي عقب كأس العالم للأندية

كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي، مصير حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بشأن وجوده بالقلعة الحمراء.

وكان الشحات قد قال مع لقاء تليفزيوني على شاشة أون سبورت : “انا تحت أمر الأهلي في أي حاجة، عايز يبقي علي بعد البطولة أنا موجود، ولو عايزني انتقل لأي مكان أنا تحت أمره، واللي عايزة الأهلي أنا هعمله”.

وقال إبراهيم المنيسي، في تصريحات عبر قناته على «يوتيوب»: “أعرف كويس عن حسين درجة أهلاويته ومعدنه بني آدم طيب وجدع ونضيف وأصيل، ورغبته في الانتقال للأهلي كان لديه الرغبة واللهفة في الانضمام للأحمر من قبل ما يروح العين الإماراتي كمان”.

وأضاف: “كلام الشحات كان محترم في حديثه عن مستقبله، معدن ونموذج حسين وأخلاقه كبيرة حاجة كويسة جدًا، وبالطبع هو مكسب للفريق حال الإبقاء عليه مع الأهلي بعد كأس العالم للأندية”.

وتابع: “حسين قال كمان إنه مش هيلعب في مصر غير للأهلي، على الرغم من إن لديه عروض محلية أكتر من الخارجية، بالتأكيد بيراميدز عايزه والزمالك يتمناه وأندية أخرى، لكن في النهاية الراجل مش عايز يلعب أبدًا ضد جمهور الأهلي”.

واتم: “مصير حسين الشحات مع الأهلي هيبقى مكسب كبير جدًا في حال الإبقاء عليه، ومكانه محجوز رغم الزحمة في مركزه ولكن الأهلي بيشارك في بطولات كتير وهيحتاج الشحات”.