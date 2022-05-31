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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلت

نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يوثق لأول مرة، عملية استيلاء عناصر البحرية الإيرانية على ناقلات نفط يونانية في بحر الخليج.

واحتجزت إيران، الجمعة الماضية، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة ، وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية ، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري، في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.

وأفادت الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

 

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الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على ناقلتي نفط يونانيتين

 

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