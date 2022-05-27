عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري

الاسطول الايراني
الاسطول الايراني

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن صورا التقطتها أقمار صناعية مؤخرا تكشف عن أن إيران تعمل على تحويل سفينة شحن كبيرة بطول 240 مترا إلى واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري.
 

ومن المتوقع أن تحل السفينة محل السفينة الحربية الكبيرة التي غرقت في خليج عمان العام الماضي – وتقدم استجابة لتهديدات البحرية الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.


وأضافت القناة: "كشفت لقطات أقمار صناعية حديثة أن إيران تبني سفينة ضخمة بالقرب من مضيق هرمز في إطار جهودها لتوسيع وجودها البحري في مناطق حيوية لإمدادات الطاقة العالمية".
 

وتابعت: "تعمل إيران على تحويل سفينة الشحن الكبيرة (بطول 240 مترا) إلى واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري".
 

واستطردت القناة العبرية أن "بناء السفينة، التي سميت شهيد مهدابي، يوفر للحرس الثوري قاعدة كبيرة ومتحركة يمكنهم من خلالها تشغيل السفن الأصغر التي بحوزتهم".
 

وأضافت "بذلك، فإنهم (الإيرانيون) يكملون أسطولا بحريا مصمما للتعامل مع البحرية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".
 

واسترسلت: "يأتي توسيع السفينة وبناؤها بعد سلسلة من الضربات التي تعرضت لها البحرية التابعة للحرس الثوري والإيراني – وفي مقدمتها غرق السفينة الحربية الكبرى سارفين في خليج عمان العام الماضي".
 

وتتأثر المواجهات والحوادث في المجال البحري بين إيران والدول الغربية في البحر بدرجة كبيرة بحالة المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين طهران والقوى الكبرى، بحسب القناة الإسرائيلية.

إسرائيل الولايات المتحدة الحرس الثوري مضيق هرمز البحرية الأمريكية خليج عمان فيينا المحادثات النووية اقمار صناعية للحرس الثوري العاصمة النمساوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

فرج عامر : 30 ألف مشجع يؤازرون الأهلي أمام الوداد المغربي

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

موضوعات متعلقة

بكين: تصريحات وزير الخارجية الأمريكي محاولة عدوانية لتشويه الصين

وزير الخارجية اللبناني: خطة نقل الغاز من مصر تواجه بعض الصعوبات

رئيس الوزراء الإسرائيلي: مسيرة الأعلام ستتم وفق مسارها المحدد ولن تمر بالمسجد الأقصى

الصحة العالمية: جدري القرود ليس شديد العدوى ولا يحتاج للتلقيح الشامل

بوتين : ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتعامل بالعملات الوطنية

في ظل التوتر مع روسيا.. فنلندا تستضيف قوات بحرية من أمريكا وفرنسا وألمانيا

وصفت بـ البطلة.. قصة طفلة قتلها سفاح تكساس بعدما اتصلت بالشرطة

وكالة روسية: تركيا تسهل مرور مرتزقة أفغان إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب

ترشيحاتنا

إنفلونزا الطماطم .. كيفية انتقالها والوقاية منها

قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري

تصيب السيدات وتستغرق ساعات .. حسام موافي يكشف أعراض الذبحة الكاذبة |فيديو

تونس .. أمر قضائي بـ منع راشد الغنوشي من السفر

تقدم بتظلم منذ شهر.. كواليس عودة حسن شاكوش للغناء

ترقص في زفاف دنيا.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة ميسرة بعد فترة اختفاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

كاميل فاسكويز .. قصة محامية لاجئة خطفت الأنظار في قضية جوني ديب وأمبر هيرد "فيديوجراف"

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ