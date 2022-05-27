قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن صورا التقطتها أقمار صناعية مؤخرا تكشف عن أن إيران تعمل على تحويل سفينة شحن كبيرة بطول 240 مترا إلى واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري.



ومن المتوقع أن تحل السفينة محل السفينة الحربية الكبيرة التي غرقت في خليج عمان العام الماضي – وتقدم استجابة لتهديدات البحرية الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.



وأضافت القناة: "كشفت لقطات أقمار صناعية حديثة أن إيران تبني سفينة ضخمة بالقرب من مضيق هرمز في إطار جهودها لتوسيع وجودها البحري في مناطق حيوية لإمدادات الطاقة العالمية".



وتابعت: "تعمل إيران على تحويل سفينة الشحن الكبيرة (بطول 240 مترا) إلى واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري".



واستطردت القناة العبرية أن "بناء السفينة، التي سميت شهيد مهدابي، يوفر للحرس الثوري قاعدة كبيرة ومتحركة يمكنهم من خلالها تشغيل السفن الأصغر التي بحوزتهم".



وأضافت "بذلك، فإنهم (الإيرانيون) يكملون أسطولا بحريا مصمما للتعامل مع البحرية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".



واسترسلت: "يأتي توسيع السفينة وبناؤها بعد سلسلة من الضربات التي تعرضت لها البحرية التابعة للحرس الثوري والإيراني – وفي مقدمتها غرق السفينة الحربية الكبرى سارفين في خليج عمان العام الماضي".



وتتأثر المواجهات والحوادث في المجال البحري بين إيران والدول الغربية في البحر بدرجة كبيرة بحالة المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين طهران والقوى الكبرى، بحسب القناة الإسرائيلية.