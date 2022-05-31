عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس حكومة إسرائيل عن اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات: الأولى في التاريخ

رئيس حكومة إسرائيل
رئيس حكومة إسرائيل يعلق علي اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، علي توقيع بلاده اتفاقية التجارة الحرة اليوم الثلاثاء، مع الإمارات لتكن أول دولة عربية توقع اتفاقية اقتصادية من هذا النوع .

وكتب بينيت في تغريدة تضمنت صورته مع الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التاريخ... لقد وقعت إسرائيل والإمارات على أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية... اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تستغرق سنوات طويلة في العادة"، حسب قوله.

 

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "اتفقت مع الشيخ محمد بن زايد قبل شهرين في قمة شرم الشيخ على أن ننجز، ما يستغرق عادة 5 سنوات، في غضون أسابيع قليلة، وقد وجهنا فرقنا بالعمل بالسرعة القصوى وهذا ما حدث بالضبط"، حسب قوله.


وأردف بينيت قائلا: "أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على قيادته ووزارة الاقتصاد ووزيرها الذي بفضل عزمه وعمله الجاد، ساهم بتحقيق هذا الإنجاز المهم بسرعة وفاعلية"، وختم قائلا: "لنستمر في السلام الدافئ بين بلدينا"، حسب قوله.

من جانبه، كتب سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل إنجاز كبير فهي تجعل الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية سنعمل معا وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي شكرا لك أوهاد كوهين على جهودكم"، حسب قوله.


وكان قد أعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق الثلاثاء عن توقيع اتفاقية "تجارة حرة" أو "الشراكة الاقتصادية الشاملة" مثلما تسميها وزارة الاقتصاد الإماراتية.

سفير إسرائيل لدى الإمارات يعلن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين

إلغاء الرسوم الجمركية.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة غدا

إسرائيل تل أبيب الامارات اتفاقية التجارة الحرة بينيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

ترشيحاتنا

القاهرة أدرى برعاية حقوق الإنسان.. خطاب: مصر في قلب النظام العالمي وتحترمه

عاملة إنقاذ نهري تتوسل للأطباء لبتر ذراعها في بريطانيا ..ما قصتها؟

ميدو: موسيماني غير محظوظ بسبب السولية وبدر بانون |فيديو

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

رئيس حكومة إسرائيل عن اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات: الأولى في التاريخ

الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وصل لـ 720 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ