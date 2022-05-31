عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: موسيماني غير محظوظ بسبب السولية وبدر بانون |فيديو

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يكن محظوظا بغياب عمرو السولية وكذلك بدر بانون عن مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني لم يكن محظوظا ضد الوداد بسبب عدم جاهزية عمرو السولية، وكذلك غياب بدر بانون".

وأضاف: "غياب الثنائي أثر بشكل كبير على الأهلي ضد الوداد خاصة أن الثنائي يمتلك شخصية قوية".

وختم حديثه قائلا: "أحمد عبد القادر كان أفضل لاعبي الأهلي ضد الوداد".

وتوج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي.

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

موسيمانى ميدو بيتسو موسيماني محمد الشناوي عمرو السولية محمد هاني بدر بانون احمد حسام ميدو ماني دوري ابطال افريقيا نهائى دورى أبطال إفريقيا الوداد المغربي أحمد عبد القادر محمد الخامس دورى أبطال إفريقيا نادي الوداد المغربي استاد مركب محمد الخامس الأهلي ضد الوداد زهير المترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

ترشيحاتنا

القاهرة أدرى برعاية حقوق الإنسان.. خطاب: مصر في قلب النظام العالمي وتحترمه

عاملة إنقاذ نهري تتوسل للأطباء لبتر ذراعها في بريطانيا ..ما قصتها؟

ميدو: موسيماني غير محظوظ بسبب السولية وبدر بانون |فيديو

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

رئيس حكومة إسرائيل عن اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات: الأولى في التاريخ

الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وصل لـ 720 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ