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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكنتش ناوي أقتله.. ننشر اعترافات المتهم بقتل حماه في أبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية

أدلى المتهم بقتل حماه في أبو النمرس باعترافات تفصيلية للجريمة حيث اعترف بتسديد عدة طعنات لحماه مؤكدا أنه لم يكن ينو قتله.

وقال المتهم عقب إلقاء القبض عليه أنه نشبت بينه وبين زوجته خلافات أسرية تدخل على إثرها حماه وأثناء تحدثهما في محاولة لحل الخلاف حدثت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر إلى مشاجرة عنيفة قام خلالها بضربه بسكين ولم يدرك ما حدث إلا عندما رأى حماه غارقا في دمائه على الأرض ففر هاربا حتى ألقى رجال الأمن القبض عليه. 


كان تلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا بالعثور على جثة مسن في منطقة شبرامنت بدائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

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وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعت جهات التحقيق أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وتشكّل فريق بحث، وتوصل إلى أن زوج ابنه المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قراراتها المتقدمة.

ابو النمرس اعترافات قاتل حماه المتهم بقتل حماه

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